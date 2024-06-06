انخفاض مؤشر الدولار عالميا ليقترب من أدنى مستوياته في شهرين.. ترقب بالأسواق

انخفض مؤشر الدولار نحو 104 نقاط، اليوم الخميس، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، إذ أعادت علامات الضعف في سوق العمل الأمريكي، إحياء الآمال في تخفيض سعر الفائدة مرتين من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع توقع حدوث الخطوة الأولى في سبتمبر.

وينتظر المستثمرون الآن، إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الأفكار حول الاقتصاد والمسار المحتمل للسياسة النقدية، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

مؤشر الدولار عالميا

استعدت الأسواق أيضًا لخفض متوقع لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، وهو أول تحرك من نوعه منذ عام 2019، وسط ضعف الدولار في جميع المجالات، مع ظهور نشاط البيع الأكثر وضوحًا مقابل الدولار الأسترالي والين.

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.0343 أو 0.03% إلى 104.2181 نقطة اليوم الخميس، من 104.2524 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.93 بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم تداوله عند 105.85 نقطة خلال 12 شهرًا.