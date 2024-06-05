توقعات بارتفاع مؤشر الدولار عالميا أمام العملات إلى 105.8 نقطة

استقر مؤشر الدولار عالميًا فوق 104 نقاط اليوم الأربعاء، إذ يتطلع المستثمرون إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية النهائية وأرقام التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب للحصول على مزيد من الأفكار حول الاقتصاد وسوق العمل.

مؤشر الدولار عالميًا

وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 65% تقريبًا بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وينتظر المستثمرون أيضًا قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يبدأ كلاهما في تخفيف السياسة.

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.1374 أو 0.13% إلى 104.2914 نقطة يوم الأربعاء 5 يونيو من 104.1541 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتمّ تداول الدولار الأمريكي عند 104.93 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتمّ تداوله عند 105.85 نقطة خلال 12 شهرًا.