انخفاض مؤشر الدولار مقتربا من أدنى مستوياته عالميا خلال 5 أسابيع

انخفض مؤشر الدولار إلى 104.2 نقطة اليوم الخميس، ليحوم عند أدنى مستوياته في 5 أسابيع مع تباطؤ التضخم الأمريكي في أبريل، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وتباطأ معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 3.6% على أساس سنوي في أبريل من 3.8% في مارس، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق ويسجل أدنى قراءة في 3 سنوات.

مؤشر الدولار عالميا

كما قدمت أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية الأضعف من المتوقع لشهر أبريل دليلا إضافيا على تباطؤ الاقتصاد، ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع يوم الخميس.

وعانى الدولار من خسائر في جميع المجالات، لكنه استمر في الضعف مقابل الين مع تضييق الفجوة بين العائدات الأمريكية واليابانية.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.1021 أو 0.10% إلى 104.2975 نقطة يوم الخميس 16 مايو من 104.1954 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتمّ تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 108.93 نقطة خلال 12 شهرًا.