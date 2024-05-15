انخفاض مؤشر الدولار عالميا للجلسة الثالثة على التوالي.. التفاصيل

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 105 نقاط اليوم الأربعاء، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي مع استعداد المستثمرين لأحدث تقرير لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوجه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، متباطئة من زيادة بنسبة 0.4% في مارس.

تعرض الدولار يوم الثلاثاء لضغوط حيث تجاهل المتداولون بيانات تضخم المنتجين الأكثر سخونة من المتوقع لشهر أبريل، على الرغم من تعديل قراءة مارس بالخفض بشكل حاد.

مؤشر الدولار اليوم

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا يوم الثلاثاء إن «قراءات مؤشر أسعار المنتجين هذه كانت أعلى مما أعتقد أن أي شخص توقعه».

وأضاف أن صناع السياسات «بحاجة إلى التحلي بالصبر وترك السياسة التقييدية تقوم بعملها»، وانخفضت احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في البداية ولكنها عادت بعد ذلك إلى نفس المستوى تقريبًا الذي كانت عليه قبل إصدار مؤشر أسعار المنتجين، عند 65% في سبتمبر و78% في نوفمبر. وتراجع الدولار في جميع المجالات، لكنه انخفض أكثر من غيره مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.2074 أو 0.20% إلى 104.8486 نقطة اليوم الأربعاء 15 مايو من 105.0560 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 108.93 نقطة خلال 12 شهرًا.