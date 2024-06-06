خسائر فادحة لإسرائيل في 24 ساعة.. انفجار قاعدة عسكرية وقنص جنديين

خلال أقل من 24 ساعة تعرضت دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الحوادث العملياتية، والتي كلفتها خسائر فادحة سواء في صفوف جنودها، بالإضافة إلى إصابات بين المدنيين، والأسوأ أن تلك الحوادث كانت من عدة جبهات، فبعضها نفذتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بينما اشتعلت الأحداث في شمال الأراضي المحتلة.. فماذا حدث؟

انفجار غامض في قاعدة عسكرية إسرائيلية

وكشفت صحيفة معاريف العبرية عن إصابة نحو 16 ضابط وجندي ومقتل نحو 9 آخرين من قوات الاحتلال في حادث انفجار غامض في قاعدة تسئليم العسكرية في صحراء النقب.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الإصابات كانت بين مجموعة من الجنود تواجدوا بجانب مخزن أسلحة وذخيرة انفجر بشكل مفاجئ، ولم يتم الإعلان عن السبب أو من المسئول عن الحادث.

مسيرات طائرة انتحارية

وفي شمال الأراضي المحتلة، نجح حزب الله في تنفيذ هجوم على بلدة خرشيف في الجليل الأعلى، حيث أطلق طائرتين دون طيار استطاعتا الدخول المجال الجوي الإسرائيلي والانفجار داخل البلدة، الأمر الذي أسفر عن إصابة نحو 12 شخص معظمهم من المدنيين، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأصدر جيش الاحتلال بيانًا قال فيه، إن حزب الله استخدم طائرات بدون طيار تحمل رؤوس حربية ثقيلة، وأنها كانت تطير على مستوى منخفض ما جعلها تحتفي عن أعين الردادر الإسرائيلية، فضلًا عن استخدامها تضاريس المنطقة للتخفي، وهو ما أدى إلى نجاحها.

تدمير معدات عسكرية وقنص جنود الاحتلال

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، -خلال الساعات الماضية- خسائر فادحة، حيث استهدفت جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فضلا عن استهداف دبابة من نوع ميركافا.

وأضافت أن رجال المقاومة دكت قوات الاحتلال المتموضعه في محور نتساريم جنوب مدينة غزة باستخدام قذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما نشرت الفصائل مقطع فيديو قصير يكشف عن قنص جنديين من الاحتلال في قطاع غزة باستخدام بندقية الغول محلية الصنع.