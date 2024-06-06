احذر قبل الشراء.. 3 حيل شائعة لغش الأضاحي و4 نصائح مهمة

هنأت النقابة العامة للأطباء البيطريين، جموع المسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه في إطار مشاركة النقابة لجموع الشعب المصري والإسلامي، بهذه المناسبة العظيمة، تقدم لجنه سلامة الغذاء مجموعة من النصائح حول شروط الأضحية.

«الأطباء البيطريين» توضح شروط الأضحية

1. أن تكون من بهيمه الأنعام: الإبل والأبقار والجاموس والاغنام (ضأن وماعز).

2. أن تبلغ السن المعتبر شرعا: الإبل خمس سنوات، والأبقار سنتان، والماعز سنة، والضأن ستة أشهر على الأقل.

3. أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، والعجفاء (التي ليس لها مخ لضعفها وهزالها).

تحذير من طرق الغش أثناء بيع الأضاحي

حذر الدكتور رامي محمد فتحي، مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، من طرق الغش التي يلجأ إليها التجار عند بيع الأضاحي، منها وضع الملح في العليقة أو الماء المقدم للحيوان، ما يجعل الحيوان يبدو منتفخا وأكثر وزنا من وزنه الحقيقي، وبرد الأسنان والقرون، للغش في عمر الحيوان، لجعله يبدو أصغر سنا، إضافة إلى الغش في الميزان، لذلك وجب على المشتري أن يتأكد من وزن الحيوان أكثر من مرة.

نصائح مهمة عند شراء الأضحية

ونصح فتحي، من ليس لهم خبرة في الشراء باصطحاب طبيب بيطري مختص عند شراء الأضحية، لعدم الوقوع في طرق الغش المختلفه التي يلجأ إليها التجار، واختيار أفضل الأضاحي، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

1. عدم الشراء من الباعة الجائلين، لأن الحيوان يتغذى على القمامة، وتسمى في هذه الحالة (بالجلالة)، وهي حرام ذبحها وأكلها.

2. يجب أن يكون الحيوان نشيط الحركة لامع العينين ذو جلد وشعر لامع، والفتحات الطبيعية جافة.

3. لا بد من معرفة نوع العليقة التي يتناولها الحيوان، والابتعاد عن الحيوان الذي يأكل الخبز الجاف أو الذرة أو الخميرة، لأنه في هذه الحالة سيكون دهنه أكثر من الذي يتغذي على مركزات الأعلاف.

4. الابتعاد عن الحيوان المربوط، لأن نسبة الدهون ستكون لديه عالية، بالتالي لن يحقق نسب تصافي لحوم عالية.