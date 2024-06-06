انخفاض أسعار الأضاحي اليوم الخميس 6-6-2024 في مصر

انخفضت أسعار الأضاحي اليوم في مصر الخميس الموافق 6 -6-2024 قبل عيد الأضحى، وسط حالة من الرواج في عملية الشراء، مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحى، حسب ما قاله عصام عبدالجليل، عضو شعبة القصابين وأحد الجزارين في الشرقية.

أسعار الأضاحي اليوم في مصر

وأكد «عبدالجليل» أنّه رغم زيادة الإقبال إلا أنّ أسعار الأضاحي تتراجع داخل أسواق الماشية، حيث تهاوي سعر كيلو اللحم البقري الكبير السن، بين 105 - 110 جنيهات، بينما تراوح سعر لحم العجول صغير السن بين 160 و165 جنيهًا، وفق تصريحات حلمي العزبي، أسعار العجول البقر والجاموس.

أسعار الأضاحي

وترصد السطور التالية أسعار الأضاحي اليوم في أسواق الماشية، بحسب شعبة القصابين.

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ155 جنيهًا.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ155 جنيهًا للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

وبلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 110 جنيهات، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن بين 140 لـ150 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 250 جنيهًا، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 175 جنيهًا.

أسعار الخرفان

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيهًا.

- سعر الخروف يتراوح بين 6 حتى 10 آلاف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي بين 280-350 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 250 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا.

- وصل سعر السجق المستورد إلى 180 جنيهًا.

أسعار اللحوم

- تراوحت أسعار اللحوم البلدي بين 320 و350 جنيهًا بانخفاضات تصل لـ30 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الكندوز اليوم 390 جنيهًا للكيلو.

- أسعار كيلو كباب الحلة اليوم تسجل 350 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الجملي تتراوح بين 300 حتى 350 جنيهًا للكيلو.