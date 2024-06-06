القبض على متهم بغسل 60 مليون جنيه في الدقهلية

نسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الاجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

قدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.