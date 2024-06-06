وزيرة الثقافة: جهود مكثفة لنشر الوعي البيئي للحفاظ على موارد كوكبنا

احتفلت وزارة الثقافة باليوم العالمي للبيئة، تحت شعار «من أجل مصر خضراء»، بتنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية ودعم المبادرات الخضراء الذكية ورفع مستوى الالتزام بحماية البيئة.

افتتاح معرض بديع صنع الله

وشهدت الفعاليات افتتاح معرض بديع صنع الله الذي يعرض صورًا للبيئة المصرية، وعرض فيلم «حكايات من ناسها» عن تراث المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، وتجربة مبادرة «Eco Egypt» التي تسلط الضوء على تجارب مميزة في 13 منطقة سياحة بيئية.

كما تضمنت الفعاليات معرضًا لإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل المرتبطة بالقضايا البيئية، وبرنامجًا متنوعًا للمرأة والأطفال في مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات.

وأكّدت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أهمية التعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا البيئة، ونشر الوعي البيئي لحماية الموارد البيئية والاستخدام الأمثل لها.

365 نشاطا ثقافيا وفنيا للتوعية البيئية

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنَّ الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا للاحتفال باليوم العالمي للبيئة، يشتمل على أكثر من 365 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا في جميع أنحاء الجمهورية.

وشهدت الفعاليات أيضًا تكريم عدد من المبادرات البيئية الرائدة، مثل مبادرة «جرين شرم» التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة للمحميات الطبيعية، ومبادرة «شجرها» التي تستهدف نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة، ومبادرة «رحلة لمؤتمر المناخ» التي تهدف إلى التعريف بالأماكن الطبيعية والثقافية والتراثية في مصر.

وتحدث محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية عن أهمية الكتابة في نشر الوعي البيئي، ودور الجمعية في تأهيل الصحفيين للتعريف بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.