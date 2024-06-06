خبير سياسات دولية: العالم أدرك روايات إسرائيل الكاذبة حول ما يحدث في عزة

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن مصر والأردن بينهما تناغم دبلوماسي ظهر في إعلان الأخيرة تنظيم مؤتمر دولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالاشتراك مع مصر والأمم المتحدة، وذلك للرد على الروايات الكاذبة التي تنشرها دولة الاحتلال الإسرائيلي لتحاول تغيير الحقيقة عى الأرض بطرد الفلسطينيين من أرضهم.

الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة في قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، استهدفت مدرسة من مدارس قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 27 فلسطينيًا، مؤكدًا أن دولة الاحتلال خرجت عن القانون الدولي بشكل واضح.

المجتمع الدولي أصبح داعمًا للقضية الفلسطينية بعدما دعم مصر لها

وأشار إلى أنّ المجتمع الدولي أصبح داعمًا للقضية الفلسطينية بعدما عرض الرئيس السيسي والقيادة السياسية جرائم الاحتلال التي تُتركب منذ الـ7 من أكتوبر، ثم جاء مؤتمر القاهرة للسلام، والآن مؤتمر 11 يوليو المقبل في الأردن لاستكمال المجهود الدبلوماسي المصري مع الشقيق الأردني لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحماية القضية الفلسطينية.