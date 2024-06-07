قبل عرضه في عيد الأضحى.. تعرف على شخصيات أبطال فيلم عصابة الماكس

أيام قليلة تفصلنا عن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، ومن أهم الأعمال التي ستعرض في دور السينما فيلم عصاب الماكس من بطولة أحمد فهمي والذي عمل عليه لفترة طويلة خلال الأشهر الماضية.

تعرف على عصابة الماكس في عيد الأضحى

- يجسد الفنان أحمد فهمي دور الماكس الذي يقود العصابة.

- تلعب روبي دور جيجي.

- تقدم لبلبة دور نجوى.

- يقدم أوس أوس دور نفاسين.

- يقدم الفنان محمد لطفي دور الهيلاماني.

- يجسد الفنان حاتم صلاح دور البارون.

ومن المقرر أن تُقدم روبي أغنيتين خلال أحداث الفيلم الأولى بعنوان السنبلاوين، كما انتهت من تسجيل أغنية جديدة للفيلم، ومن المقرر أن يتمّ طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحمل اسم خُد بوسة من كلمات فلبينو، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح، ومحمد لطفي وأحمد فهيم، ومصطفى بسيط وعددًا من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق وعمرو كمال.