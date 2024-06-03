تفاصيل شخصية روبي في فيلم «عصابة الماكس» قبل عرضه بعيد الأضحى

تستعد الفنانة روبي للمُشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك، بفيلم «عصابة الماكس»، وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي، بعد فترة طويلة من التحضيرات.

تفاصيل شخصية روبي في فيلم عصابة الماكس

وأكد مصدر مقرب من روبي لـ«الوطن»، أنها تجسد دور جيجي، وهو دور مختلف وجديد عن ما قدمته من قبل، وتطلب الدور تحضيرات خاصة في الشكل قبل بدء التصوير.

أحداث فيلم عصابة الماكس

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول «المكسيكي»، الذي اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تٌساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يُورطونه في مشاكل تٌهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس، إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح.