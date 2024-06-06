«التضامن»: تقديم خدمات علاجية لـ66 ألف مريض إدمان منذ بداية 2024

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 1602، الذي كشف عن الخدمات العلاجية خلال أول 5 أشهر من عام 2024 فى الفترة من يناير حتى مايو 2024 لعدد 66 ألف و147 مريض «جديد ومتابعة» منهم 8208 مرضى من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات - الأسمرات - المحروسة - روضة السودان - روضة السيدة - أهالينا - أسطبل عنتر - بشاير الخير - وحدائق أكتوبر - الخيالة - حي الضواحي ببورسعيد»، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

تلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة

وأوضحت أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.62% بينما بلغت نسبة الإناث 3.38%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 30 مركزا بـ 19 محافظة حتى الآن.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 30.53%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 16.79%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني لمراكز العزيمة التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.