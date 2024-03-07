باسل رحمي: مشاركة أصحاب المشروعات في المعارض تعزز من فرص التصدير 

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على التنسيق مع مختلف الهيئات والجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالي وغير المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة خدمات التسويق والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، بما يعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب تلك المشروعات في الداخل والخارج.

وأضاف رحمي أن التنسيق يساهم في تعزيز قدراتهم الإنتاجية على الاستمرار والنمو، ويزيد من قدرة مشروعاتهم على استيعاب المزيد من فرص العمل، وكذلك لتعزيز فرص اقتحامهم الأسواق الخارجية وتطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع احتياجات هذه الأسواق ويزيد من قدرتها على التصدير.

مشاركة الجهاز في معرض سبورتس إكسبو 2024

جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في معرض سبورتس اكسبو 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس في الفترة من 7-9 مارس.

أحدث الصناعات والمنتجات الرياضية

وقال رحمي إن المعرض يهدف إلى تعريف الجمهور وأصحاب المشروعات على حد سواء على أحدث الصناعات والمنتجات الرياضية، باعتبار المعرض مركز التقاء لصناع القرار ورواد الأعمال في مجال الرياضة، فضلا عن تقديم الحلول والابتكارات، وخلق فرص استثمارية جديدة وتعريف الشباب بالخدمات المختلفة وبرامج التمويل المتاحة من خلال جهاز تنمية المشروعات.

عرض الخدمات المالية

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات سيشارك بعدد 37 عارضا مجاناًبمنتجات متخصصة في المجال الرياضي (أدوات ومستلزمات – ملابس– احذية – جوارب – كريمات ومستحضرات رياضية ) كما يوجد بالمعرض جناح مخصص لعرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، خاصة خدمات التمويل بأنواعها والخدمات غير المالية من تسويق وتدريب وتطوير للمشروع، بالإضافة إلى خدمات تطوير الأعمال وخدمات التسويق الإلكتروني.

جدير بالذكر أنه سيجرى عقد مؤتمر علمي دولي على هامش المعرض لمناقشة الأفكار المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر والوطن العربي وكيفية تعظيم دورها في المجتمع والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الرياضة، ما من شأنه خلق أفكار جديدة لنمو هذا القطاع المهم، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.