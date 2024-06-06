«الإفتاء» تكشف 9 آداب يجب التحلي بها أثناء أداء مناسك الحج

حددت دار الإفتاء المصرية عددا من آداب الحج والعمرة ينبغي للحاج أو المعتمر التحلي بها أثناء أداء هذه العبادات، وذلك مع انطلاق موسم الحج 2024، حيث يسعى المسلمون في هذه الأيام المباركة على أداء فريضة الحج، التي جعلها الله سبحانه وتعالى من بين العبادات المربوطة بالاستطاعة المادية والصحية، قال تعالى «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».

آداب الحج والعمرة

وأضافت الإفتاء في منشور عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، أن هناك آداب عامة ينبغي للحاج والمعتمر التحلي بها، ومنها:

1- يكثر من الصدقات والإحسان للغير.

2- يطلب رفيقًا صالحًا موافقًا راغبًا في الخيرات، وقد قالوا: "الرفيق قبلَ الطريقِ"

.3- يحسن إلى رفيقه ما استطاع.

4- إن مزح فلا يقولن إلا الحق، فإن الله حرم من الباطل هزله وجِده.

5- يتحرى أن تكون نفقته حلالًا؛ ليكون أبلغ في قَبول عمله واستجابة دعائه.

6- يكون أكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع في العاجل أو الآجل، وما عدا ذلك فلا خير فيه.

7- إذا أراد الشخص الحج أو العمرة فعليه أن يتعلم الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها، بحيث تقع أعماله صحيحة شرعًا، ويسأل أهل الفقه والإفتاء – خاصة المؤسسات الإفتائية – عمَّا أشكل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره.

8- يتخلى عن الهوى وحظوظ النفس.

9- يردَّ ما في ذمَّته للناس، فلا يسافر قبل أن يقضي كافة الحقوق المالية وغيرها، المتعلقة بالغير، ويردَّ الودائع والأمانات لأهلها.