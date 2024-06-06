مشعر عرفات يسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. «نصف درجة الغليان»

يأتي موسم الحج 2024-1445 في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة، بعد نشر قائمة تضم أعلى درجات الحرارة المُسجلة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدرها مشعر عرفات.

المسند: مشعر عرفات يسجل أعلى درجة حرارة في العالم

الدكتور عبد الله المسند، الأستاذ السابق في علم المناخ بجامعة القصيم ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، نشر قائمة على منصة «إكس» تُظهر أعلى درجة حرارة سُجلت في أنحاء العالم كافة خلال الـ24 ساعة الماضية، معلقا: «عرفات 48 درجة مئوية نصف درجة غليان الماء (الأولى عالميا)، ومنى 47.8 درجة مئوية (الثالثة عالميا) والمدينة 47.4م (الخامسة عالميا) والأحساء 46.5م (الـ13 عالميا)».

مدن السعودية ضمن الأكثر حرارة

ووفق ما ذُكر في موقع «EldoradoWeather» المتخصص، تضمنت القائمة 4 دول عربية ضمن الـ15 الأولى من أماكن أكثر حرارة في العالم، حيث احتل مشعر عرفات المرتبة الأولى بدرجة حرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية، تلته مشعر منى وبلدة بيلما في النيجر حيث سُجلت درجة حرارة قدرها 47.8 درجة مئوية.

واحتل مطار الكويت المرتبة الثالثة بدرجة حرارة وصلت إلى 47.6 درجة مئوية، تليها منطقة المدينة المنورة التي سُجلت فيها درجة حرارة قدرها 47.4 درجة مئوية، وجاءت الأحساء في القائمة بدرجة حرارة قدرها 46.5 درجة مئوية.