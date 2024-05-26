كم يوما على عيد الأضحى 2024؟.. شعائر الحج ووقفة عرفات على الأبواب

مع اقتراب موسم الحج المبارك يزداد شوق المسلمين إلى عيد الأضحى، ليجتمع فيه الأهل والأحباب وتُذبح الأضاحي تعبيرًا عن الشكر لله تعالى، ووفقًا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة طه رابح؛ يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ 20 يومًا فقط.

كم يوما على عيد الأضحى 2024؟

ويوافق موعد عيد الأضحى 2024 فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو المقبل، حيث شعائر الحج الأعظم ووقوف الحجيج على جبل عرفات، وتكون غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445 يوم الجمعة الموافق 7-6-2024 المقبل، وبذلك يكون موعد وقفة عرفات فلكيًا يوم السبت 15 يونيو المقبل.

إجازة عيد الأضحى 2024

وعن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر، فستكون 5 أيام تبدأ من السبت 15-6-2024 يوم وقفة عرفات، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 19-6-2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك وهي كالآتي:

- السبت 15 -6-2024: وقفة عرفات.

- الأحد 16-6-2024: أول أيام عيد الأضحى.

- الاثنين 17-6- 2024: ثاني أيام عيد الأضحى.

-ا لثلاثاء 18-6-2024: ثالث أيام عيد الأضحى.

- الأربعاء 19 -6- 2024: رابع أيام عيد الأضحى.