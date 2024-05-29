«الإفتاء» تكشف عدد أيام الحج بالتفصيل (فيديو).. منها الوقوف على عرفات

يستعد المسلمون في كل مكان لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024، ويرغب العديد من المواطنين لمعرفة عدد أيام الحج بالتفصيل، حيث أن شعيرة الحج هي واحدة من خير العبادات التي يسعى إليها الكثيرون من العباد، لما لها من ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، وفي السطور التالي توضح «الوطن» كل ما يتعلق بمسألة الحج عدد أيام الحج .

عدد أيام الحج بالتفصيل

وبالحديث عن عدد أيام الحج بالتفصيل، فكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في إحدى فتواها عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت، أن الميقات الزماني للحج لابد أن يلتزم به العبد، حيث يبدأ موسم الحج في اليوم الـ8 من شهر ذي الحجة، وتستمر فترة الحج حتى يوم 13 من الشهر ذاته.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن عدد أيام الحج بالتفصيل، تبدأ من يوم 8 من ذي الحجة، وهو يسمى يوم التروية، وقد سمي بهذا الاسم لأن في الماضي كان الحجاج يأخذون الماء من مكة نظرا لعدم وجود ماء في عرفة ومنى، واليوم الـ9 هو يوم عرفة، وفي هذا اليوم يذهب الحجاج للوقوف على جبل عرفات، والدعاء والتهليل والتكبير إلى تغرب الشمس.

بعدها يحل اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر، حيث أوضحت الإفتاء خلال حديثها عن عدد أيام الحج بالتفصيل، أن اليوم الـ10 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفيه يبدأ المسلمون بنحر الأضاحي وهي إحدى شعائر عيد الأضحى، مع اتباع كافة تعاليم الشريعة التي جاءت تنظم مسألة النحر والحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النحر.

عدد أيام الحج بالتفصيل وأعمال كل منها

وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إنه من عدد أيام الحج بالتفصيل، يأتي يوم 11 ذي الحجة الذي يسمى بيوم القر، وذلك لأنه في هذا اليوم يتوجه الحجاح إلى منى من أجل أن يقرون بها، ثم اليوم الـ12 من ذو الحجة الذي يسمى بيوم النفر الأول، واليوم الـ13 هو يوم النفر الثاني، وهو آخر أيام الحج.

وأضافت الإفتاء المصرية في فتواها عن عدد أيام الحج بالتفصيل، أن كل يوم من تلك الأيام له أعمال تتم فيه، في يوم 8 ذي الحجة وهو أول أيام الحج، يقوم الحاج، وطواف القدوم، الذي يتم عند الوصول إلى مكة المكرمة وأشارت الإفتاء لقول عائشة -رضي الله عنها- عن فِعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لَمّا قَدِم إلى مكّة، وذلك: «أنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ»، ووقت انتهائه يكون عند الوقوف بعرفة، وأشارت الإفتاء ة لحديث عائشة -رضي الله عنها-، إذ قالت: «فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بالعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِن مِنًى، وأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فإنَّما طَافُوا طَوَافًا واحِدًا»، وذلك حين يكون الحاج من خارج مكة، ويختتم الحجاج هذا اليوم بالذهاب إلى منى من أجل المبيت فيها.

تفاصيل يوم عرفات

وبالحديث عن عدد أيام الحج بالتفصيل، فاليوم التاسع من الحج يبدأ الحجاج في الوقوف بعرفة، وبعد غياب الشمس، يتوجه الحجاج للمبيت في المزدلفة، هناك يصلون المغرب والعشاء، جمعا وقصرا، ومع طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة يتوجه الحجاج إلى منى، وهنا يبدأ الحاج في إنهاء العديد من أعمال الحج، تبدأ أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة برمي جمرة العقبة، والذي يستمر وقتها من طلوع الشمس إلى قبل الزوال، ومن أعمال هذا اليوم هي النحر، بعدها التوجه إلى مكة من أجل أداء طواف الوداع، وأوضحت الإفتاء المصرية أن الترتيب الأفضل لأعمال الحج يأتي على النحو التالي:

- رمي جمرة العقبة

- نحر الهدي

- الطواف

- السعي بين الصفا والمروة

- التوجه لمنى لبيات أيام التشريق الثلاثة