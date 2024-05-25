موعد يوم عرفات 2024 فلكليا.. الأيام المتبقية على عيد الأضحى والصيام

اقترب حلول عيد الأضحى المبارك 2024، إذ يستعد العديد من المسلمين حول العالم بالاحتفال بالمناسبة الدينية، ويستعد الحجاج لأداء الفريضة، وخلال هذه الأيام يرغب الكثيرون في معرفة موعد عيد الأضحى بالتقويم الهجري والميلادي لصيام العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم وقفة عرفات.

وخلال الساعات القليلة الماضية، حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر ذي الحجة، الذي ترتب عليه معرفة عيد الأضحى المبارك 2024 وموعد يوم عرفات 2024.

موعد يوم عرفات 2024

وأوضح معهد البحوث الفلكية، أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ - 2024 م، فلكياً يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، على أن يكون موعد يوم عرفات 2024 فلكيًا السبت 15 يونيو المقبل، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 2:39 ظهراً بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ 6 يونيو المقبل، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي محافظة القاهرة سيبقي لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

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استطلاع هلال شهر ذي الحجة

وأوضح المعهد أنه يكون استطلاع هلال شهر ذي الحجة 2024 بالتنسيق بين دار الإفتاء المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث يرجع الرأي النهائي لعيد الأضحى وبداية الشهر الكريم للمملكة العربية السعودية، لارتباط موعد عيد الأضحى بمناسك الحج.