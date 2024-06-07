وظائف للمعلمين بمدرسة «we» للتكنولوجيا التطبيقية في القليوبية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وظائف شاغرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومنها مدرسة «we» للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية، لافتة إلى أنَّ التقديم متاح حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو 2024، من خلال هذا الرابط.

ولفتت وزارة التعليم عبر الموقع الرسمي لها، إلى أنَّه سيتمّ التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تمّ التقديم إليها، مشيرة إلى أنَّ الوظائف المطلوبة تنقسم إلى وظائف ثقافية وأخرى إدارية كالتالي:

الوظائف الثقافية

- معلم دراسات اجتماعية.

- معلم فيزياء باللغة الإنجليزية.

- معلم اتصالات باللغة الإنجليزية.

- معلمة تربية رياضية (أنثى).

الوظائف الإدارية

- أخصائي نفسي.

وظائف بمدارس التكنولوجيا تتيح خبرات عملية

ولفتت وزارة التعليم إلى أنَّ الوظائف بمدارس التكنولوجيا تتيح فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز، كما تتيح حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء، مشيرة إلى أنَّه يُشترط للتقدم ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عامًا في أكتوبر 2024، موضحة أنَّه يُتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، كما يُتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.