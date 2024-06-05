اعتماد 41 مؤسسة تعليمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اعتماد 41 مُؤسسة تعليمية بقرار من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جوده التعليم والاعتماد اليوم الأربعاء 5 يونيو.

اعتماد 41 مؤسسة تعليمية بالدقهلية ضمن الجودة

وأكد أن اعتماد وتجديد 41 مؤسسة تعليمية جاءت بعد زيارتها بالفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024 وتقدمت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالتهنئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية للجهوده ودعمه الدائم لإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية.

أسماء مدارس الجودة في تعليم الدقهلية

وجاءت أسماء المدارس التي دخلت ضمن التعليم كالآتي:

- روضة مدرسة دار زكريا زيدان في ميت زنقر.

- روضة مدرسة بلقاس الرسمية.

- مدرسة دقادوس الرسمية اللغات.

- روضة مدرسة الشيخ.

- روضة مدرسة الشهيد رشاد العدوي للتعليم الأساسي

- روضة مدرسة سيدي عبد القادر

- روضة مدرسة ميت حلوج الابتدائية

- روضة مدرسة صهرجت الصغري للثانوية المشتركة

- روضة مجمع مدارس أجا الابتدائي

- روضة مدرسة الجنيينة الابتدائية.

- روضة مجمع شها.

- روضة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية

- روضة مدرسة عزبة عقل الابتدائية.