«التعليم»: انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية دون أي عوائق أو مشكلات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ختام الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصورة ميسرة للطلاب.

انتظام سير وأداء الامتحانات

وأوضحت أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات، تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أي عقبات تواجه لجان سير الامتحان، واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تامين الامتحانات.

وتابع مسئولي الامتحانات عدد 631 لجنة امتحانية، للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، وجرى التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات العملية والمعملية بعد إنتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية في التواريخ المحددة لكل لجنة، وذلك حتى 27 يونيو 2024.