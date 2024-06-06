«التعليم» تمد فترة التسجيل في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين.. اعرف آخر موعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التسجيل في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، حتى يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، نظرًا للإقبال الكبير من الطلاب من كل محافظات الجمهورية؛ لإتاحة الفرص للمشاركة في المسابقة.

وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارات الطلاب العلمية، وتعزيز التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الطلاب النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

التسجيل في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

أشارت الوزارة، إلى استمرار التسجيل للمسابقة من خلال هذا الرابط، موضحة أن المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، تستهدف فئة الطلاب للتعليم ما قبل الجامعي من كل مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، وتأتي تحت إشراف الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، وبدعم من الإدارة المركزية لإدارة وتشغيل التكنولوجيا، وتنفذها الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، في ظل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لتنمية مهارات الطلاب العلمية.

وتنص شروط المشاركة في المسابقة، على أنه يجب أن يكون الطلاب المشاركين مقيدين في إحدى المدارس المصرية (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، ويتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف، ويجب أن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة، وعمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة.

ويجب الاشتراك بنفس المحافظة التي يقع في نطاقها مدرسة الطالب، وفي حالة تقديم مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط، ويتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة.

مجالات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

وتشتمل المسابقة على مجالات متنوعة تتيح للطلاب الفرصة للتفوق في مجالات مختلفة ومنها، مجال الطاقة، ويشمل الطاقة الفيزيائية «EGPH»، والطاقة الكيميائية «EGCH»، حيث يمكن للطلاب البحث والابتكار في مجالات مثل توليد الكهرباء، وتخزين الطاقة، واستدامة المصادر الطبيعية، ومجال البيئة، ويشمل الهندسة البيئية والمشاريع المتعلقة بالحفاظ على البيئة والاستدامة، ويمكن للطلاب العمل على مشاريع تتعلق بتحسين جودة الهواء والمياه، وإعادة التدوير، والحفاظ على التنوع البيولوجي.