كم عدد أيام الذبح في عيد الأضحى؟.. اعرف التوقيت الأفضل

يستعدّ المسلمون في كل بقاع الأرض لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حاملين معهم عبق الإيمان وسنة الأضحية التي حثّ عليها الله تعالى، باعتبارها سنة محببة، ولها ثواب وفضل كبير، ويتطلع البعض إلى معرفة عدد أيام الذبح في عيد الأضحى؟.

كم عدد أيام الذبح في عيد الأضحى؟

وقال أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل كم عدد أيام الذبح في عيد الأضحى، إن التوقيت الأفضل هو بعد انتهاء صلاة العيد عقب الشروق، وذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها بموقع يوتيوب.

عدد أيام الذبح في عيد الأضحى

وأوضحت دار الإفتاء أنه بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذى الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومضى وقت يسع إلى صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، هو أول وقت لذبح الأضحية.

أفضل توقيت لذبح الأضحية

وعن آخر وقت لذبح الأضحية، أوضحت دار الإفتاء أن أيام النحر أربعة، وهي «يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة»، وتنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي رابع أيام العيد.

وفي هذه الأيام المخصصة لذبح الأضحية، هناك وقت فيها يستحب فيه القيام بهذا الأمر، ويعد هو أفضل وقت لذبح الأضحية، وهو اليوم الأول، بعد الانتهاء من صلاة العيد، إذ قال الله تعالى ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾.