«الإفتاء» توضح كيفية رمي الجمرات في الحج.. عددها ومكان جمعها

يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على أداء مناسك الحج، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، ويكون من بينها رمي الجمرات، لكن هناك من لا يعلم كيفية رمي الجمرات في الحج، وهو ما يستعرضه هذا التقرير، وفقًا لما جاء في دار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

كيفية رمي الجمرات في الحج

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل كيفية رمي الجمرات في الحج، قائلة إنّ من واجبات الحج، كما أن كثيرًا من العلماء أجازوا رمي الجمرات بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء، مستشهدةً بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت».. رواه أبو داود.

عدد الجمرات

وأضافت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن كيفية رمي الجمرات في الحج، أن الجمرات هى عبارة عن 7 حصيات، كل واحدة في حجم حبة الفول، موضحة أن الحاج يجمعها من أي مكان سواء من المزدلفة أو من غيرها، وعليه أن يجمع جميع حصيات الرمي في الأيام الثلاثة بإجمالي 49 حصاة.

توقيت رمي الجمرات

وتابعت دار الإفتاء، بأنّ عدد الجمرات مقسمة إلى 7 لجمرة العقبة يوم النحر، و21 للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد، ومثلها في ثالث أيامه، ومن بقي بمِنًى إلى رابع أيام العيد فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل في اليومين الثاني والثالث.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

دعاء رمي الجمرات

وأوضحت «الإفتاء» كيفية رمي الجمرات في الحج، قائلة إنّه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية من ليالي التشريق، ويحسب نصف الليل بقسمة الوقت الذى بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب.

ويقول الحاج عند رمي الجمرات دعاء: «بسم الله، والله أكبر، رغما للشيطان وحزبه وإرضاء للرحمن».