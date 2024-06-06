كاتب صحفي: مصر تستهدف سنويا 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، إنّ مشاركة مصر في منتدى بريكس في دورته الـ27، يأتي في إطار تعزيز تواجد القاهرة في المحافل الدولية، بما ينعكس على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

مشاركة مصر في منتدى البريكس

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الأخبار» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أنّ مصر تستهدف سنويًا، 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، لافتا أنّ المشاركة في البريكس تأتي في إطار طرح مصر للرؤى الدولية الخاصة بالتحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين مصرومختلف الدول المشاركة.

مصر انضمت إلى منتدى البريكس مع بداية شهر يناير

وذكر أنّ مصر انضمت إلى منتدى البريكس مع بداية شهر يناير للعام الحالي 2024، مؤكدا أنّ مشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد، تُعزز طرح الرؤى الدولية إضافة إلى عرض التجرية المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: «أنا هنا في شرم الشيخ حيث مؤتمر اتحاد المصارف العربية، وفي إشادة من كل المسؤولين الدوليين والمؤسسات المالية المشاركة، وبيتكلموا أن الاقتصاد المصري نجح خلال الـ3 شهور في استقطاب تدفقات عملة أجنبية، ما بين استثمارات أجنبية ومباشرة أو تدفقات نقد أجنبي بقيمة 50 مليار دولار».