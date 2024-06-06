تصفيات المشروع الوطني للقراءة بالوادي الجديد.. منافسة بين 5 إدارات تعليمية

أجرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تصفيات المشروع الوطني للقراءة في عامه الرابع، بمشاركة المراكز الأولى من الإدارات التعليمية الخمس، بالإضافة إلى تقييم فئة الطالب المثقف.

تصفيات المشروع الوطني للقراءة بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية التعليم بالوادي الجديد، انعقاد لجنة تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى قطاع تعليم المحافظة بمشاركة المراكز الأولى من الإدارات التعليمية الخمس.

وأوضح في بيان صحفي، أن ذلك يأتي هذا في إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصري وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

تقييم فئة الطالب المثقف

أضاف عطية، أنه قد جرى تقييم فئة الطالب المثقف من إدارات «الخارجة، وباريس، وبلاط، والداخلة»، وتختتم اللجنة أعمالها بتقييم طلاب إدارة الفرافرة التعليمية.

ووجه المهندس سيد عبد العزيز، بضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والدقة مع تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لاختيار أفضل العناصر لتمثيل قطاع تعليم المحافظة في تصفيات الجمهورية.