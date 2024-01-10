الطفل هارون الفائز بالمركز الأول في المشروع الوطني للقراءة: تعلمت الثقة بالنفس

قال الطفل هارون عاطف، 8 سنوات، الفائز بالمركز الأول بالمشروع الوطني للقراءة، إنه تعلم من القراءة الثقة بالنفس وتقدير بالذات، وإيمان الفرد بأهدافه وإحساسه وقيمته في المجتمع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»: «كنت أقول إن شاء الله سأفوز وبالفعل حصلت على المركز الأول في المسابقة، وأتحدث اللغة العربية الفصحى لأني أحبها، بدأت القراءة منذ أن كان عمري 5 سنوات».

جائزة نوبل

وتابع: «وجود أشخاص داعمين فى حياتنا شيء مهم، وأمي من ساعدتني، وهى معلمتي، ونقلتنى من قارىء عادى الى قارىء محترف شغوف، وقرأت كتب لتوماس أديسون، ومارى كوري وهي الوحيدة التي من حصلت على جائزة نوبل مرتين فى مجالين مختلفين، فحصلت على جائزة نوبل فى الفيزياء مرة، وفي الكيمياء مرة أخرى، في الفيزياء اكتشفت البولونيوم، وفي الكيمياء اكتشفت الراديوم».

وأكمل: «أقرأ فى الكتب الدينية، وأبي اشترى لي أمس كتاب فن الحرب، وهذا الكتاب يعتبر مقدسًا للقادة العسكريين، فهو أقدم كتاب للعسكريين، ويحتوى على كل التكتيكات العسكرية».