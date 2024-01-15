«تعليم كفر الشيخ» يكرم الطفل الحاصل على المركز الأول في المشروع الوطني للقراءة

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في مكتبه، اليوم الاثنين، هارون محمود عاطف عويضة، الطالب بمدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة الفئة الأولى.

حوار بين وكيل الوزارة والطالب

ودار حوار أبوي بين وكيل الوزارة والطالب، ظهر خلاله الطالب بلغة أدبية مميزة، وعرض المحتوى الفكري والمفاهيم التي وقف عليها من خلال الكتب التي قرأها، وتحدث عن مشاركته في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحرص أسرة الطالب على رعاية موهبته، وغرس قيم الثقافة وحُب القراءة والاطلاع في الطالب، وقدّم له شهادة شكر وتقدير مصحوبة بعبارات التشجيع والدعم له.

ما هو المشروع الوطني للقراءة؟

جدير بالذكر أنّ المشروع الوطني للقراءة انطلق في عامه الأول في مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.