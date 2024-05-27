انطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة في منطقة كفر الشيخ الأزهرية

انطلقت، صباح اليوم، تصفيات المشروع الوطني للقراءة التي تُقام على مستوى الإدارات التعليمية الأزهرية للطلاب المشاركين من معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف عام حسام حماد، الوكيل الثقافي، ومتابعة الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي.

تصفيات المشروع الوطني للقراءة

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر صالح، منسق المشروع الوطني للقراءة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ التصفيات المقامة حالياً تشمل جميع إدارات المنطقة، كما أنها تجرى فعالياتها بأربع فئات: الفئة الأولى للمرحلة الابتدائية ويشارك بها طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، والفئة الثانية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بينما يتم تخصيص الفئة الثالثة لطلاب المرحلة الإعدادية، والفئة الرابعة لطلاب المرحلة الثانوية.

تصعيد الطالب الأعلى في كل مستوى ليكون ممثلًا عن إدارته التعليمية

وأكد «صالح»، أنّه سيتم تصعيد الطالب الأعلى في كل مستوى ليكون ممثلًا عن إدارته التعليمية في تصفيات المشروع الوطني للقراءة التي سوف تجرى غداً الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024، على مستوى المنطقة، والتي من المقرر تصعيد طالب من كل مستوى بها، للمنافسة بالتصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.