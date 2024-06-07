أداة ذكاء اصطناعي لا غنى عنها للطلاب.. تساعد على المذاكرة وتلخيص الدروس

تقدم أداة ClickUp التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، العديد من المزايا والمهام، التي يحتاجها الطلاب أثناء دراستهم ومذاكرة دروسهم، فهي تساعدهم على تلخيص الدروس، والتعامل مع المشاريع المطلوبة منهم بسهولة ويسر، كما تمكنك الطلاب من المذاكرة الجماعية، وتعلم الكتابة الجيدة، وفقا لبوابة «aitnews» التقنية.

مزايا أداة ClickUp

ومن أهم المزايا التي تقدمها أداة ClickUp للطلاب:

- تساعد هذه الأداة في ترتيب المهام بحسب أهميتها حتى يتمكن الطلاب من التركيز في النقاط الأكثر أهمية أثناء المذاكرة.

- مساعدة الطلاب في التعامل مع المهام والمشاريع المطلوبة، إذ يمكن للطلاب تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة؛ مما يُسهّل إنجاز المشاريع الكبيرة بشكل أفضل.

- تمكن الطلاب من التعاون الجماعي أثناء المذاكرة، للتحول من عمل روتيني إلى متعة بفضل قدرة جميع الزملاء على الكتابة والتعليق والدردشة بشكل لحظي.

- كما تساعد الأدوات المدمجة في ClickUp الطلاب في تلخيص المعلومات الأساسية بسرعة كبيرة؛ وهو الأمر الذي يُسهّل تحليل الأوراق الدروس أو تعلم موضوعات جديدة.

- يمكن للطلاب تعلم كيفية الكتابة بنحو أفضل باستخدام مزية AI Writer المدمجية بالأداة، ويمكنهم رؤية أمثلة على الكتابة الجيدة والحصول على نصائح حول كيفية تحسين كتاباتهم.

استخدام أداة كليك أب

تتوفر الأداة كمنصة على الإنترنت، ويمكنك تحميلها كتطبيق على الهواتف المحمولة، وللمزيد حول استخدامها وطريقة الاستفادة منها، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لها من هنـــــــا.