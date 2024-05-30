حفاوة وإقبال كبير على دروس واعظات «الأوقاف» في المنيا

انطلقت القافلة الدعوية للواعظات إلى محافظة المنيا، حيث كان في استقبالها الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين مدير المديرية، والدكتور عمر خليفة محمد مدير الدعوة، والدكتور أحمد عزمي مدير الإدارات، وسط حفاوة وإقبال كبير على دروسهن من سيدات المنيا.

الأنشطة الدعوية

يأتي ذلك، في إطار عناية واهتمام الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وأكّدت واعظات الأوقاف أن المؤمن الحق يدرك أن الله سبحانه جعل في المال حقوقًا ينبغي أن تؤدى، إذ يقول الحق سبحانه في صفات المتقين: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}، ويصف نبيُّنا (صلى الله عليه وسلم) أهلَ المنازل العالية بقوله: «عَبْدٌُ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ».

ووعد الله (عز وجل) المنفقين في وجوه الخيرات بالأجر الجزيل، إذ يقول الحق سبحانه: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا».

قافلة الواعظات

يذكر أن قافلة الواعظات ضمت كلا من الواعظات، وفاء عبد السلام، وهالة محمد ربيع، ورجاء كمال الدين، وصفاء إبراهيم محمد عبد الغني بمسجد ضيوف الرحمن بصفط اللبن، وميرفت عزت، وفاطمة الزهراء حسن، ومني فاروق أحمد، وفاطمة علي عمران بمسجد كامل عطية بصفط اللبن، وجيهان ياسين، وزينب السعيد، وصابرين فوزي، وفاتن عبد الله جابر بمسجد السلام بصفط اللبن.