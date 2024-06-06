100 سؤال في الكيمياء لطلاب الثانوية لغات.. لن يخرج عنها الامتحان

يستعد الطلاب لامتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تبدأ من الشهر الجاري، ليزداد قلق وتوتر الطلبة، خصوصا القسم العلمي، نظرًا لوجود المواد التي تعتمد على الفهم بدرجة كبيرة، وحل المعادلات الصعبة خاصة مادة الكيمياء، لذا فإنّ هناك 109 أسئلة ملمة بكل منهج الكيمياء باللغة الإنجليزية، لن يخرج عنها الامتحان.

وقدّم أحمد عنان مدرس الكيمياء باللغة الإنجليزية، لـ«الوطن»، أهم الأسئلة على كل جوانب المنهج، للصف الثالث الثانوي 2024 بالمدارس التجريبية واللغات، ويبلغ عددها 109 أسئلة متنوعة، ومن المتوقع ألا يخرج عنها الامتحان.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، الاثنين المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع فقط، أمّا المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، سيكون الامتحان يوم 22 يونيو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024 للشعبتين العلمية والأدبية.