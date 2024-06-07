«التسجيل الأثري للطوب اللبن».. ورشة تدريبية للعاملين بـ«السياحة» في 25 يونيو

تُنظم وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، ممثلة في المركز العلمي للقاهرة والجيزة، ورشة عمل تدريبية بعنوان «التسجيل الأثري للطوب اللبن تطبيقًا على مصاطب موقع شمال سقارة».

آخر موعد للتقديم

تُقام الورشة التي تستهدف أخصائي الآثار والترميم في محافظات القاهرة الكبرى، يومَي 25 و26 يونيو الجاري، في مقر المركز العلمي لتدريب القاهرة والجيزة في سقارة، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء المقبل، عبر هذا الرابط.

شروط التقديم

- أن يكون المتقدم من الأثريين أو أخصائيي الترميم العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى.

- عدم حصول المتقدم على التدريب من قبل.

- إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتدرب.

- ملء استمارة التسجيل وإرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي، مع ذكر اسم المتدرب في عنوان البريد الإلكتروني.

وتستهدف الورشة تعزيز مهارات العاملين في مجال الآثار والترميم في مجال التسجيل الأثري للطوب اللبن، ونشر المعرفة حول تقنيات التسجيل الأثري للطوب اللبن، والمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي المصري.