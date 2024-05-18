حفل ضخم لكاظم الساهر أمام هرم سقارة.. و «الموسيقيين» تفجر مفاجأة

أعلن قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، إحياء حفل جماهيري في مصر أمام هرم سقارة بالجيزة، يوم 28 من يونيو المقبل، وما أن تم الإعلان عن أسعار تذاكر الحفل، وجرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أعلن عدد كبير من الجمهور عن دهشتهم من أسعار التذاكر، والتي تضمنت 10 فئات تبدأ 10 آلاف جنيه وتصل إلى 32 ألف جنيه.

تعليق المهن الموسيقية

وفي الوقت الذي ينتظر عشاق النجم العراقي الاستمتاع بصوته، ترددت أنباء حول إلغاء الحفل بسبب الجدل حول أسعارها، وكشف منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقامة حفل المطرب كاظم الساهر من عدمه ليس من اختصاصات نقابة الموسيقيين، وما يتعلق بهم هو إعطاء التراخيص اللازمة لإقامة الحفل بشكل قانوني.

وأضاف هندي، أن الشركة المنظمة للحفل تقدمت لنقابة الموسيقيين لاستخراج التصاريح، ومن المقرر أن تصدر لهم غدًا الأحد، بعد سداد رسوم النقابة ونسبتهم من الحفل.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر

وتضم أسعار تذاكر حفل قيصر الغناء كاظم الساهر 10 فئات، جاءت كالتالي:

الفئة الأولى 7 صفوف، وتبدأ أسعارها من 26 إلى 32 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فتشمل 14 صفًا، وتتراوح أسعارها من 12 إلى 25 ألف جنيه، وتتضمن الفئة الثالثة 11 صفًَا، وتبدأ أسعارها من 2400 إلى 12 ألف جنيه.

وأعلنت الشركة المنظمة عن عدة شروط لحضور الحفل، من بينها دخول الأزواج والمجموعات فقط، بالإضافة لعدم السماح لدخول من هم أقل من 21 عاما.