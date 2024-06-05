«السياحة» تستطلع رأي الفنادق في المشاركة بمعرض BTLM بالهند

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار طالبت باستطلاع رأى الفنادق بخصوص دراسة الهيئة المشاركة في الدورة القادمة لمعرض BTLM بمدينة نيودلهي بالهند، المقام خلال الفترة من 29 وحتى 31 أغسطس 2024، وذلك لتتخذ الهيئة قرارها بالمشاركة بالمعرض من عدمه وفقا لأعداد الفنادق الراغبة في المشاركة بهذا المعرض.

المعرض يشارك به نحو 100 ألف من العاملين بالسياحة

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على جميع فنادق الجمهورية أن هذا المعرض يعد فرصة للتواصل مع صناع السياحة المهنيين في الهند لتوسيع دائرة الأعمال في المجال السياحي وخاصة فيما يتعلق بسياحة MICE، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الدورة حضور أكثر من 100 ألف من العاملين بالسياحة و600 عارض من 20 دولة.

إرسال الرغبة في المشاركة بالمعرض

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه على الفنادق الراغبة في المشاركة بمعرض BTLM بمدينة نيودلهي بالهند، إرسال الرغبة في المشاركة بالمعرض عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، كى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة المصرية في هذا الصدد.