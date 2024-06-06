أفضل أنواع طيور الزينة وأسعارها.. و5 نصائح للمربين

تجارة طيور الزينة مشروع استثماري مربح، تعتمد عليه فئة من المواطنين ليكون أحد مصادر دخلهم، خاصةً مع تصديره إلى الخارج بخلاف الماضي كان الجميع يعتمد على الاستيراد والبيع المحلي فقط، وفيما يلي أسعار طيور الزينة وأهم النصائح للمواطنين بشأن تربية الطيور في المنازل.

أسعار طيور الزينة

وقال إسلام رسلان أحد التجار في محافظة المنوفية، أن أسعار طيور الزينة يبدأ الجوز من 100 جنيه سواء المصري أو المستورد، بينما الكوكتيل اللاتيني يصل سعر الجوز إلى 1200 وهو أغلى أنواع الطيور وأفضلها من حيث قوة التحمل، والجوز الكوكتيل الحبشي يصل سعره إلى 600 جنيه وهو من الأنواع الجيدة للتربية أيضا.

ووجه «اسلام» بعض النصائح لمن يريد التجارة في الطيور والربح منها في المستقبل:

1- الاهتمام بتلك الطيور والالتزام بمواعيد الأكل والشرب .

2- أن يضعها في مكان يتميز بالمناخ معتدل لأنها لا تتحمل الحرارة العالية أو البرد القارص.

3- أفضل الأوقات تربية الطيور بداية من شهر سبتمبر.

4- من يريد الربح يفضل شراء الأنواع العالية لكي ستحمل معه في التربية.

5- مدة عمر الطائر يكون 7 سنوات .