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«تضامن المنوفية»: توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحى

كتب:

عصام علم الدين
11:41 ص | الأربعاء 05 يونيو 2024
لحوم - أرشيفية

لحوم - أرشيفية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، توزيع لحوم أضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع المحافظة المنوفية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

توزيع لحوم بلدية على الأكثر احتياجًا 

وأشارت «تضامن المنوفية» في بيان لها، إلى توزيع لحوم نحو 28 عجًلا بلديًا، لافتة إلى أنّ الذبح سيبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وسيستمر حتى عصر آخر أيام التشريق في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنوفية، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا.

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بقلم عصام علم الدين