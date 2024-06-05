«تضامن المنوفية»: توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، توزيع لحوم أضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع المحافظة المنوفية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

توزيع لحوم بلدية على الأكثر احتياجًا

وأشارت «تضامن المنوفية» في بيان لها، إلى توزيع لحوم نحو 28 عجًلا بلديًا، لافتة إلى أنّ الذبح سيبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وسيستمر حتى عصر آخر أيام التشريق في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنوفية، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا.