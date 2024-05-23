خبير بيئي: 14 نوعا من الطيور و153 من الحيوانات مهددة بالانقراض في مصر

احتفلت مصر باليوم العالمي للتنوع البيولوجي والذي يحل في 22 مايو من كل عام، إذ تُعد مصر موطنًا لتنوع بيولوجي غني ومتنوع، وتضم 1952 نوعًا من الحيوانات، 226 نوعًا من النباتات، 381 نوعًا من الطيور المستوطنة، و1336 نوعًا من الحشرات.

وقال أيمن حمادة خبير التنوع البيولوجي إنَّ مصر بذلك جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لتقييم حالة التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وقد أظهرت النتائج وجود العديد من المهددات للتنوع البيولوجي منها التغيرات المناخية والصيد الجائر.

حيوانات مهددة بالإنقراض

وأظهرت نتائج التقييمات والدراسات التي أشرفت عليها وزارة البيئة ونشرتها عبر موقعها الرسمي بمناسبة يوم التنوع البيولوجي أنَّ القائمة الإجمالية الأولية للحيوانات في مصر بلغ عددها 1952 نوعا، إذ كان إجمالي أنواع الحيوانات المدرجة تحت خطر الانقراض 153، في حين تضم باقي القائمة الواقعة خارج تصنيف الكائنات المهددة بالانقراض الأعداد التالية من الحيوانات: 140 نوعا تقترب من خطر الانقراض، 1511 نوعا ذو أهمية أقل، نوعان لم يتم تقييمهما حتى الآن، 146 نوعا لا يتوفر عنها بيانات لتقييم وضعهم الحالي.

226 إجمالي أنواع النباتات 3 مهددة بالانقراض

بينما تتضمن القائمة الإجمالية الأولية للنباتات في مصر 226 نوعا، حيث كان إجمالي أنواع النباتات المدرجة تحت خطر الانقراض 3 أنواع، في حين تتضمن القائمة الإجمالية الأولية للطيور في مصر 381 نوعا، إذ كان إجمالي أنواع الطيور المدرجة تحت خطر الانقراض 14 نوعا، وأخيراً تتضمن القائمة الإجمالية الأولية للحشرات في مصر 1336 نوعا، إذ كان إجمالي أنواع الحشرات المدرجة تحت خطر الانقراض 36 نوعا.