وضع حجر الأساس لـ3 مدارس في المنوفية بتكلفة 118 مليون جنيه

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، مدرسة المستشار محمد التهامي الابتدائية بالدلاتون بشبين الكوم «إنشاء جديد»، بتكلفة استثمارية تزيد عن 5 ملايين جنيه، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ118.

وأزاح محافظ المنوفية، الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتضم 7 فصول دراسية وفصلا لذوي الهمم، وتفقد فناء المدرسة وعددا من الفصول والمعامل، مؤكدا حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

وضع حجر الأساس لـ3 مدارس

ووضع «أبو ليمون» حجر أساس «مدرسة مصر المتكاملة للغات» بحي غرب شبين الكوم على مساحة 2490 م2، وبتكلفة إجمالية تزيد عن 28 مليون جنيه، وتضم 28 فصلا دراسيا تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، إضافة إلى وضع حجر أساس المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق على مساحة 4600 م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصلا دراسيا بكل المراحل التعليمية المختلفة، وكذا وضع حجر أساس مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية لغات على مساحة 2528 م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالي 28 فصلا دراسيا.

647 مليون جنيه استثمارات في قطاع التعليم

وأوضح أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم بالمحافظة بلغت 647 مليون جنيه خلال هذا العام الحالي، شملت إنشاء 60 مدرسة، وصيانة ورفع كفاءة 33 مدرسة بنطاق المحافظة.