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رئيس الوزراء يهنئ ولي عهد الكويت بأداء اليمين الدستورية

كتب:

أسماء زايد
05:02 م | الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة صدور أمر تعيينه، وأداء اليمين الدستورية.

وأعرب رئيس الوزراء عن بالغ تهانيه لولي العهد على صدور الأمر الأميري بتزكيته لهذا المنصب، راجيًا الله- عز وجل- أن يمنحه التوفيق، ويسدد خُطاه لمواصلة جهوده المُخلصة في العمل من أجل خدمة الكويت وشعبها الشقيق، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت

وأكد «مدبولي» حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت الشقيقة، من خلال البناء على الروابط التاريخية المُميزة، وترجمة المساعي الجادة للقيادة السياسية في كلا البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الشيخ ولي عهد الكويت عن بالغ التقدير لهذه التهنئة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطلعه للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يُسهم في تحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية والرخاء.

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