محافظ الإسكندرية: رصف 5 شوارع بحي منتزه ثان خلال العام الحالي

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على صيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه استجابة لمطالب أهالي حي منتزه ثان فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في تنفيذ أعمال الرصف بـ 5 من شوارع الحي ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام.

29 مليون جنيه قيمة الرصف

وأشار إلى أن تلك الشوارع هي «شارع مصطفي كامل - وشارع السكري من شارع الملك حفني- و شارع المنشية البحرية –و شارع سعد زغلول بالمندرة القبلية –وشارع حوض 10 أبوسرحة» بتكلفة إجمالية تقدر ب 29 مليون جنيه.

بدء رصف 3 شوارع

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود،مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنه تم البدء في رصف 3 شوارع وهي شارع المنشية البحرية حيث تم وضع طبقة أساس وتجهيز الأرصفة، وشارع السكري متفرع من شارع ملك حفني قبلي ، وشارع مصطفى كامل من شارع الملك حتى شارع اسكوت.