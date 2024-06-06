إشادة أفريقية واسعة بامتلاك مصر أكبر مركز للأبحاث الدوائية بالمنطقة

استقبل مركز «MARC» بمدينة 6 أكتوبر، أكبر مركز أبحاث دوائية وصيدلية في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفدًا من 7 دول أفريقية فضلاً عن ممثلي شركات أبحاث دوائية أفريقية وإقليمية وعالمية، على هامش مشاركتهم في ملتقى الأبحاث الإكلينيكية للقارة الأفريقية «TCIS AFRICA 2024»، الذي استضافته مصر.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية لممثلي الدول والشركات في الوحدات الإنتاجية لمركز «MARC»، وشملت وحدة التكافؤ الحيوي، ووحدة الأبحاث الإكلينيكية التعاقدية، وصولا لمعمل الأبحاث بأقسامه المختلفة «الوراثية، والمناعية، والبيولوجيا الحيوية، وزراعة الخلايا، والنانو تكنولوجي، والبيو إنفورماتكيس».

سد الفجوة بين البحوث الطبية الدوائية لتحويلها لتطبيقات علاجية

وقال الدكتور جورج ماهر، العضو المنتدب لمركز «MARC»، إن المركز أنشئ لسد الفجوة بين البحوث الطبية الدوائية، لتحويلها لتطبيقات علاجية، والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، تحقيقًا لمصلحة المريض المصري والعربي والأفريقي، مع التوسع عالميًا لخدمة البشرية كلها.

وأضاف «ماهر» أن المركز حريص على التعاون مع مختلف الأطراف المعنية بالبحوث والصناعات الدوائية واللقاحات في قارة أفريقيا، لمواجهة الكثير من الأمراض المتوطنة في القارة، فضلاً عن التعاون مع دول المنطقة والغرب.

ولفت إلى أنه نتيجة للاختلاف الجيني والعرقي، يكون أحيانًا هناك تطورات وطفرات في الأمراض والأعراض والعلاجات، التي تُؤثر بالسلب على المرضى، حال عدم الاكتشاف المبكر لهذا الأمر، وتوفير أفضل السبل الممكنة للتعامل معها، وهو ما يعمل عليه «MARC»، بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

دعم كل البلدان الأفريقية لجهود الأبحاث الإكلينيكية

وشدد على ضرورة دعم كل البلدان الأفريقية لجهود الأبحاث الإكلينيكية والمتخصصة بمجال الصناعات الدوائية، لتسهيل الوصول لعلاج ووسائل تشخيص للأمراض المتوطنة في أفريقيا، دعمًا للمرضى في «القارة السمراء».

وأشادت الوفود المشاركة بالزيارة، بالإمكانيات المتطورة التي يمتلكها مركز «MARC»، بما يتفق مع أحدث المعايير العالمية في نفس المجال، وكذلك امتلاكه كوادر وخبرات بحثية وعملية على أعلى مستوى، مؤكدين حرصهم على التعاون مع «المركز» في الفترة المقبلة، دعمًا للأمن الصحي بأفريقيا.

وتأتي الزيارة في ضوء ما تشهده قارة أفريقيا من تطورًا ملحوظًا بمجال الأبحاث الإكلينيكية، ولبحث فرص التعاون بين مركز «MARC»، وعدد من الدول الأفريقية والشركات المشاركة في فعاليات ملتقى الأبحاث الإكلينيكية الأفريقي.