باحث مصري يبتكر طريقة لاستخدام فطريات الغابات في الصناعات الدوائية

أعلن الدكتور السيد رمضان السيد أستاذ مساعد بهيئة الطاقة الذرية والمبعوث من هيئة الطاقة الذرية لبولندا لدراسات ما بعد الدكتوراة، وفريقه البحثي بجامعة فروتسواف ببولندا، عن كشف علمي جديد خلال هذا الأسبوع، في سياق مشروع التعاون العلمي الممول من مركز البحوث البولندي والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، حيث توصل الباحثون لاستخدام الفطريات الداخلية من نباتات الغابات لإنتاج مجموعة كبيرة من المركبات التي يمكن أن تحدث ثورة في مجالات الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

أمل جديد لعلاج مرض الزهايمر

قال «رمضان»، الباحث الرئيسي للمشروع في تصريحات صحفية إنن نتائج المشروع تسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للفطريات الداخلية الموجودة في الغابات، والتي يمكن أن تواجه الكثير من التحديات في مجالات الصحة والصناعة، ومنها على سبيل المثال إعطاء أمل جديد لعلاج مرض الزهايمر، لافتًا إلى أن نتائج المشروع تلقي الضوء على القدرات غير المستغلة لأنواع الفطريات، الأمر الذي يمهد الطريق لمزيد من الاستكشافات والتطبيقات لهذه الكائنات الرائعة، مثل إنتاج مركبات نشطة حيويًا ذات أهمية صناعية وتطبيقية مثل الأصباغ والملونات الطبيعية، بالإضافة إلى إنتاج مضادات الميكروبات الممرضة للنبات والإنسان ومضادات الأكسدة ومضادات السرطان.

استخدام تكنولوجيا الإشعاع لاستحداث طفرات

وأضاف أنه من بين إنجازات المشروع استخدام تكنولوجيا الإشعاع لاستحداث طفرات لها قدرات محسنة على إنتاج الأصباغ الحمراء، كما تم استخدام تقنية النانوتكنولوجي لتحسين خصائص الأصباغ الفطرية بالتعاون مع فريق من قسم الفيزياء الحيوية بذات الجامعة وهيئة الطاقة الذرية المصرية، حيث يتم دراسة تطوير منتجات جديدة قائمة على النانوتكنولوجي من هذه الأصباغ، والتي ستؤثر بشكل كبير لانتاج أصباغ وظيفية أكثر فعالية واستقراراً لاستخدامها في مختلف الصناعات.

تطوير منتجات جديدة

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية عن سعادته بإنجاز أحد الباحثين من شباب الهيئة هو وفريقه البحثي وكذلك إنجازات الفريق البحثي بهيئة الطاقة الذرية المصرية والذي يتعاون مع الجامعة البولندية لتطوير منتجات جديدة قائمة على النانوتكنولوجي من هذه الأصباغ، مؤكدًا أن الهيئة تذخر بمجموعة متميزة من شباب الباحثين وهي تسعى دائماً للاستفادة من إمكانيات التعاون الدولي في نقل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقالت الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، إن الهيئة تعمل على دعم الباحثين الشبان بإرسالهم في بعثات دولية وكذلك إشراكهم في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية للتعرف على أحدث التطورات العلمية، وذلك من خلال التعاون الدولي الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو التعاون الدولي الثنائي مع الجامعات والمؤسسات الدولية مثل التعاون مع جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا.

من جهتة قال الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، إن السيد هو أحد الباحثين المتميزين بالهيئة، وتم تكريمه في مايو من العام الماضي من رئيس جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا في حفلها السنوي لتميزه العلمي، كما أن هذا الإنجاز يؤكد دور وتميز الباحثين بالهيئة على المستوى الدولي وضرورة دعم الدولة لأنشطتهم العلمية لأنهم أمل ومستقبل مصر.