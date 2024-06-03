طريقة التسجيل في مبادرة الأمراض المزمنة.. الكشف والعلاج بالمجان

كشفت وزارة الصحة، من خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن طريقة التسجيل لمبادرة الأمراض المزمنة، قائلة إنّه يُمكن التوجة إلى أقرب وحدة صحية لمكان سكنك للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

مبادرة الأمراض المزمنة «بإيدك تعيش بصحة»

وأكدت وزارة الصحة، أنّ العلاج مجانًا ضمن مبادرة الأمراض المزمنة «بايدك تعيش بصحة»، موضحة أنّه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة عبر الرابط الإلكتروني، إضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على رقم 15335.

متى تذهب لعمل فحوصات تشخيص مرض السكر؟

ومن خلال الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، حددت الوزارة، الأعرض التي يجب أن يذهب المواطنون بعدها لعمل فحوصات تشخيص مرض السكر، وتتضمن:-

• شدة العطش.

• فقدان الوزن.

• الشعور المستمر بالجوع.

• الإجهاد.

• كثرة التبول.

مواعيد عمل المبادرة في مراكز الوحدات الصحية

تعمل الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، التي تقدم خدمات علاج مبادرة الأمراض المزمنة، يوميًا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا، ما عدا الجمعة والإجازات الرسمية.