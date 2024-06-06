«القومي للترجمة» يحتفل باليوم العالمي للغة الروسية

احتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للغة الروسية، إذ أوضحت في كلمتها أن الاحتفال يقام للعام الثاني على التوالي، كما رحبت بضيوف الاحتفالية، الدكتور شريف جاد مدير النشاط بالمركز الثقافي الروسي، ودينيس برونيكوف مدير دورات اللغة الروسية ونائب مدير المركز الثقافي الروسي.

تكريم عدد من الشخصيات

وأضافت كرمة سامي، نبدأ هذا الاحتفال بتكريم شخص أكاديمي نبيل، تبرع بمكتبته في اللغة الروسية إلى مكتبة المترجم، وهذه إضافة ثرية بالنسبة لمكتبة المركز، وهو الدكتور محمد نبيل نوفل، ثم نحتفي بشاعرة روسية مجهولة في الوطن العربي، وهي يوليا دورنينا.

ونختتم الاحتفال بمائدة مستديرة، نطرح فيها مشاكل الترجمة بين اللغتين العربية والروسية، عن طريق نقاش بين أجيال مختلفة من المترجمين والمتخصصين في المركز، في إداراة المكتب الفني وإدارة التدريب والجوائز، ونهدف من خلال الحوار، إلى وضع خطة الترجمة وسياستها وبرنامج متخصص للتدريب، للوصول إلى توصيات لتطوير الترجمة بين اللغتين العربية والروسية، ووضع قاعدة بيانات خاصة بالترجمة في هذا المجال وأبرز رموزها من المتخصصين والمترجمين.

قضايا الترجمة بين الثقافتين العربية والروسية

وكرمت «سامي» خلال الاحتفالية، رفيقة سليم زوجة الراحل محمد نبيل نوفل، وخلال احتفالية المركز بمئوية الشاعرة الروسية يوليا درونينا، قدمت الدكتورة دينا عبده أستاذ اللغة الروسية وآدابها بقسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس، دراسة وترجمات مختارة من أعمالها، ‎ومعها من نفس القسم مروة محمود حسين، ‎ورحمة طارق.

ونظم المركز‎ مائدة مستديرة حول قضايا الترجمة بين الثقافتين العربية والروسية، أدارها المترجم الدكتور عامر محمد أستاذ اللغويات بكلية ألسن عين شمس، بمشاركات تمثل أجيال مختلفة من المترجمين: الدكتورة دينا عبده أستاذ الأدب الروسي بكلية الألسن جامعة عين شمس، ونورهان دياب عبد المنعم (من الفائزات في مسابقة كشاف المترجمين)، وليد عبد العزيز عضو المكتب الفني، عبد المنعم محمد المشرف على ادارة التدريب والجوائز.

وشارك في المائدة المستديرة، الدكتور شريف جاد ودينيس برونيكوف، وجرى طرح اقتراحات خاصة بعملية الترجمة بين اللغتين العربية والروسية، واستعراض إمكانات تنفيذها.