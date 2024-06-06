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وزير الصناعة يبحث مع رئيس تتارستان التعاون في مجالات البتروكيماويات والتصدير

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:55 م | الخميس 06 يونيو 2024
وزير الصناعة ورئيس تتارستان

وزير الصناعة ورئيس تتارستان

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، برئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، وذلك في إطار زيارة الوزير لمدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة في فعاليات الدورة الــ27 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

حضر اللقاء أوليج كوروبتشينكو، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان.

وفد جمهورية تتارستان

وقال الوزير، إن اللقاء تناول نتائج الزيارة التي قام بها وفد الأعمال من جمهورية تتارستان إلى مصر خلال شهر أغسطس الماضي، والتي تم خلالها مناقشة عدد من موضوعات التعاون المشترك في مجالات البتروكيماويات والصناعات الغذائية والطلمبات.

تغطية الاحتياجات المحلية والتصدير

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم بحث فرص التعاون بين البلدين في مجال صناعة مكونات السيارات وتعزيز الإنتاج المشترك في مصر، لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، لا سيما في مجالات المعدات الزراعية والسيارات والشاحنات والإطارات والبتركيماويات والصناعات الطبية خاصة في ضوء ما تمتلكه تتارستان من إمكانيات متميزة في تلك المجالات باعتبارها من أهم المراكز التصنيعية والتكنولوجية في روسيا.

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