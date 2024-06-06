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عاجل.. أول دولة تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة والاثنين أول أيام عيد الأضحى

كتب:

أحمد حامد دياب
07:00 م | الخميس 06 يونيو 2024
الهلال

الهلال

أعلنت سلطنة عمان تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث أكدت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، بسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وبناء عليه يكون يوم غد الجمعة المتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم السبت 8 يونيو غرة شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الأحد الموافق 16/6/2024 وقفة يوم عرفة والاثنين الموافق 17/6/2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسب بيان وزارة الأوقاف العمانية.

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