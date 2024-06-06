مركز الفلك الدولي يكشف ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة حسب الدول (خريطة)

نشر مركز الفلك الدولي خريطة توضح إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة، يوم الخميس 6 يونيو 2024، لتحديد بداية الشهر ووقفة عرفات حسب الدول في مختلف أنحاء العالم.

مناطق فيها روية الهلال مستحيلة

تشير المناطق المظللة باللون الأحمر، إلى أنّ رؤية الهلال مستحيلة، نظرًا لغروب القمر قبل غروب الشمس، وفي المناطق غير الملونة، لا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس وحدوث الاقتران، وذلك بسبب ضعف إضاءة القمر وقربه من الأفق، أما في المناطق المشار إليها باللون الأزرق، فرؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، حسب مركز الفلك الدولي.

مناطق يرى فيها الهلال بالعين المجردة

وأوضح مركز الفلك، أنه في المناطق المشار إليها باللون الزهري، يمكن رؤية الهلال باستخدام التلسكوب، وقد يكون من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء تام للغلاف الجوي وبفضل مراقبة متخصصة، أمّا بالنسبة للمناطق المشار إليها باللون الأخضر (غير موجود في هذا اليوم)، يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة.

وأشار إلى أن جميع المعايير المستخدمة لرؤية الهلال، سواء كانت معايير مسلمين أو غير مسلمين، والتي جرى نشرها في المجلات العلمية المحكمة، تشير إلى عدم إمكانية رؤية الهلال في هذا اليوم من جميع مناطق العالم الإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.