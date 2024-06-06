يستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر ذي الحجة بالإكثار من العبادات والطاعات، لما في هذه الأيام من ثواب كبير وفضل عظيم، وبينها يوم التروية، إلا أنّ البعض قد لا يعلم الأعمال المستحبة في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، وهو ما ترصده السطور التالية بحسب دار الإفتاء؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام دينهم.

الأعمال المستحبة في يوم التروية الثامن من ذي الحجة

وأوضحت دار الإفتاء الأعمال المستحبة في يوم التروية 8 ذي الحجة، حيث تبدأ أعمال الحج من يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيذهب الحاجّ المُفْرِد والقارن إلى منى ضحى، وكذلك المُتَمَتِّع، لكن بعد أن يُحْرِم؛ لأنَّه قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة.

يوم التروية الثامن من ذي الحجة

وأضافت دار الإفتاء في حديثها عن الأعمال المستحبة في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، عبر منشور على فيس بوك، أنه يُسْتَحَبُّ للذاهب إلى منى الاغتسال وارتداء ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجّ من التلبية.

أعمال يوم التروية الثامن من ذي الحجة

واستكملت «الإفتاء» توضيح الأعمال المستحبة في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، موضحة أنّ الحاجّ يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية لكن دون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.

وتابعت: «يجري تنظيم رحلات الحج على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاجّ في هذه الحالة؛ لأنَّ المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب حتى لا تختلّ أمور الحجيج».

من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، متفي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنّ يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وينطلق فيه الحجاج إلى منى، ويحرم المتمتع بالحج من مكة بعد الضحى.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته على «فيس بوك» أنّ المفرد والقارن فهما على إحرامهما، وعندما يصلون إلى منى يبيتون بها اتباعا للسنة، ويكثرون فيها من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويمكثون في منى حتى فجر يوم عرفة فيصلون فيها 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا فجر يوم عرفة.